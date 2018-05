The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA “La innovación privada en la empresa es una asignatura pendiente” Rafael Climent, conseller de Economía Sostenible, insta a los empresarios a reforzar su inversión en I+D miércoles, 02 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El conseller de Economía, Rafael Climent, ha instado a los empresarios a aumentar la inversión en investigación e innovación. Lo ha hecho durante la entrevista concedida a RADIO ALCOY. El conseller ha explicado que la inversión privada en I+D representa el 0,4% del Producto Interior Bruto, muy lejos del 1,2% de inversión pública y más respecto al 2% que es el objetivo que se ha marcado el Gobierno autonómico. Climent defiende que un mayor esfuerzo inversor por parte de las empresas reforzaría la competitividad del territorio.