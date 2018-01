The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ La inocencia llama en verso a los Reyes en Alcoy Miles de alcoyanos y visitantes aplauden el Bando declamado por el Embajador, obra del poeta Joan Valls, y depositan sus cartas para los Magos en la víspera de la Cabalgata más antigua de España jueves, 04 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El dulce e inocente verso de Joan Valls ha sido la estrella que ha guiado a miles de alcoyanos y visitantes hacia la magia de la Fiesta de Reyes, que este viernes vivirá la 133 edición de la Cabalgata más antigua de España. Las calles de Alcoy se han llenado de ilusiones al paso del Bando Real, en el que el Embajador ha convocado al desfile del 5 de enero. El texto de Valls, muy íntimo e infantil a lo largo de sus 50 versos, ha transmitido la inocencia propia de una jornada en la que los niños son los protagonistas. Ellos y sus cartas, las que han depositado en alguno de los 20 buzones de nuevo diseño portados por 10 burritas, dos más que en ediciones anteriores. La presencia de público foráneo ha sido notable. El presidente de la Asociación Alicante Turismo Interior, Jordi Linares, señala que la noche del 4 de enero es la más demandada en los hoteles de la ciudad. “Las familias llegan el 4 de enero, disfrutan del Bando, pueden subir al Campamento Real el día por la mañana y, tras ver la Cabalgata, regresan a sus lugares de origen”, ha explicado. El público ha aplaudido las pequeñas novedades introducidas por el Grup de Danses Carrascal, la entidad que gestó el actual formato del desfile, del que se cumplen 25 años. Los personajes del Tirisiti han estrenado vestimentas y un elemento, el toro que lidia el torero Clásico. “Este elemento ha dado mucho juego”, ha reconocido el concejal de Fiestas, Raül Llopis. El séquito del desfile lo componían más de 600 personas. El Embajador, recibido por el tío Piam después de haber declamado su pregón a lo largo de la calle de San Nicolás, ha convocado al pueblo a que acuda en masa a ver la Cabalgata más antigua de España, que comienza desde El Camí a las 18.00 horas.