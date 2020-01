The examples populate this alert with dummy content

ALCOY La integración de la Colonia de Aviación a Santa Rosa supera el trámite ambiental La Generalitat aprueba el informe ambiental y territorial y el pleno debatirá modificar el PGOU para añadir 7.500 metros cuadrados de uso público al barrio viernes, 10 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/01/2020) La Generalitat Valenciana ha dado el visto bueno del informe ambiental y territorial sobre el proyecto de adherir al barrio de Santa Rosa, para uso público, 7.500 metros cuadrados de la Colonia de Aviación. Un espacio que, hasta la fecha, es privado al pertenecer al Ministerio de Defensa. Un documento que, ahora, será incorporado al expediente y que abre el paso a seguir el proceso. Así, está previsto que en un próximo pleno la Corporación Municipal trate la propuesta de modificación del Plan General de Ordenación Urbana para integrar este espacio. Lorena Zamorano, edil de Urbanismo, indica que esta tramitación marca "el final del camino en el que esta modificación puntual del plan general comportará que 7.500 metros cuadrados de suelo, que conforman ahora la Colonia de Aviación, sean parte de Santa Rosa, dotando a este barrio de nuevos servicios e instalaciones". El alcalde, Antonio Francés, también pone el acento en que "estamos en el camino adecuado para que este suelo sea parte de la barrio". Si se da luz verde a este cambio, habrá un periodo de exposición pública de 45 días antes de la aprobación definitiva. Cuando ésta se produzca, se ejecutará el acuerdo firmado entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Alcoy y que se traduce en la entrega de estos 7.500 metros cuadrados para el uso de toda la ciudadanía. Aparte, y según la información facilitada, Defensa realizará una inversión de 500.000 euros en la zona y los habitantes de la colonia podrán optar a adquirir las viviendas.