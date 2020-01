The examples populate this alert with dummy content

FERIA JUGUETE La inversión de 16 millones en el juguete favorece su relocalización, según el Consell El apoyo económico al sector ha propiciado el retorno de 42 empresas y la creación de 1.700 puestos de trabajo, según la vicepresidenta Mònica Oltra - El conseller Rafael Climent anuncia una misión de empresas mexicanas para que conozcan la industria de la comarca miércoles, 29 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (29/01/2020) La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mònica Oltra, ha destacado en Nuremberg en la feria internacional del juguete que el apoyo de los poderes públicos al sector del juguete “ha favorecido el retorno en los últimos cuatro años de 42 empresas que han vuelto a producir en nuestra tierra”. Junto al conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, se han desplazado a Nuremberg para mostrar el apoyo del Consell a este sector.



Durante la mañana han realizado un recorrido por los stands de las empresas valencianas que participan en este certamen internacional y que suponen el 41% de la representación española en la Feria Mundial del Juguete de Nuremberg, la cita internacional más importante del año para el sector juguetero que se celebra hasta el 2 de febrero.



La vicepresidenta del Consell ha señalado que las ayudas que desde el Consell se han destinado a las empresas jugueteras valencianas y que ascienden a 16 millones de euros en cuatro años “han permitido incrementar el número de empresas del sector pasando de 130 a 172”, algo que a su juicio “genera riqueza y empleo”. Concretamente, la vicepresidenta ha fijado en 1.691 los puestos de trabajo fijos y estables en la industria juguetera. Oltra ha destacado que la producción del sector en la Comunitat “asegura también que los juguetes cuenten con todas las garantías de calidad y seguridad que este tipo de producto debe ofrecer”.



La vicepresidenta ha señalado también que el sector del juguete ha agradecido que la ley de Infancia y Adolescencia que aprobó el Consell en 2018 “sea la primera ley que consagra el derecho a jugar de los niños y niñas y que fija el juego como un elemento de aprendizaje de primer orden”.



Por su parte, Rafa Climent ha destacado las "excelentes expectativas mostradas por las empresas con las que se han reunido en la feria" y la apuesta de la conselleria por apoyar a las empresas de un sector que está viviendo un cambio de tendencia en los últimos cinco años con incrementos en el número de empresas.



"Desde la conselleria de Economia Sostenible venimos trabajando estrechamente con el sector, al que hemos destinado ayudas por valor de 16 millones de euros entre los años 2015 y 2019", ha indicado.



En el ámbito de la internacionalización, Rafa Climent ha destacado el desarrollo de diversas acciones a lo largo del año a través de Ivace Internacional y la voluntad de “seguir potenciando el carácter internacional del certamen Pre-Show que se celebra en Altea, con la invitación de compradores extranjeros".



Además y como novedad, "aprovechando esta feria de Nuremberg, vamos a organizar una misión de empresas mexicanas la próxima semana para que conozcan de primera mano la industria juguetera situada en la comarca de la Foia de Castalla.", ha señalado.



México es el primer destino del juguete de la Comunitat Valenciana fuera de la Unión Europea y el 7º en el ranking mundial. La evolución de las exportaciones ha sido muy dinámica a este mercado con un crecimiento algo menor al 4% en el periodo enero - noviembre de 2019.



La Comunitat Valenciana es la primera región española exportadora de estos productos a México con un 72% del total de juguete tradicional exportado por España.



La Spielwarenmesse 2020 es la Feria internacional más importante para el sector juguetero, cita obligada para los fabricantes y profesionales del sector, que incluye muñecas y peluches, artículos de modelismo, hobby, bricolaje, entre otros y se celebra en Nuremberg del 29 de enero al 2 de febrero de 2020.



Las empresas que quieran exponer en ferias internacionales como la de Nuremberg pueden solicitar ayudas a la dirección general de Internacionalización, que cuenta con una orden de ayudas para apoyar la internacionalización de las empresas y la promoción exterior de los productos de la Comunitat por un valor de 10 millones de euros para el año 2020



Se pueden beneficiar de estas ayudas las pequeñas y medianas empresas y se considerarán como acciones apoyables la participación en certámenes feriales internacionales; los gastos de alojamiento y desplazamiento a los mercados internacionales incluidos en el plan de promoción internacional y los servicios relacionados directamente con la ejecución del plan de marketing internacional, entre otro conceptos.



El plazo para la presentación de solicitudes será desde el próximo día 3 de febrero de 2020 hasta el 16 de julio de 2020.