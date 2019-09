The examples populate this alert with dummy content

EMPRENDEDORES La IV edición de Activa Ágora logra la implicación de los empresarios Entre el 1 de octubre y el 17 de diciembre los autores de los 10 proyectos seleccionados participarán en talleres, tutorías y sesiones de presentación viernes, 06 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (05/09/2019) La cuarta edición del programa Activa Ágora ya está en marcha. Sus organizadores han logrado la implicación de los empresarios para mejorar los resultados de 3 anteriores citas. En la anterior edición se presentaron 28 proyectos. El plazo de presentación finaliza el 24 de septiembre. La iniciativa que ha sido presentada se desarrollará entre el 1 de octubre y el 17 de diciembre. Los autores de los 10 proyectos seleccionados participarán en talleres, tutorías y sesiones de presentación para facilitar su viabilidad con la 4 edición de Activa Ágora. El Ayuntamiento de Alcoy destaca la implicación de FEDAC, la Federación de Empresarios de Alcoy y Comarca,que preside Ignacio Gómez y que acudió a la presentación junto al concejal de Empleo y Empresa, Alberto Belda y el director del CEEI, Jesús Casanova. En la anterior edición se presentaron 28 proyectos. En las primeras sesiones está previsto el desarrollo de una jornada de Networking con los ganadores de las 3 primeras ediciones. Al margen del desarrollo de modelo de negocio y económico y la presentación del proyecto, Activa Ágora ayuda a los participantes a detectar las debilidades y fortalezas de sus ideas.