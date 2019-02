The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS La jornada ventosa acaba con incendio leve en Beniarrés Los bomberos han acudido a apagar las llamas de una quema incontrolada, que finalmente ha quedado en un susto viernes, 01 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La jornada de viento de este viernes ha registrado este mediodía un incendio de poca importancia en Beniarrés. Un camión con cuatro efectivos del parque de Bomberos La Muntanya se ha desplazado a las 13.30 horas hasta la carretera que comunica el municipio con el pantano. Al parecer, la alarma de fuego ha saltado por una quema incontrolada en este tramo, cercano al pueblo, que ha quedado en eso, en un susto. Los bomberos han trabajado en las labores de extinción del fuego, que se ha saldado con 200 metros de matorral en una zona de pinos, hasta las 15.30 horas de esta tarde.