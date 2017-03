The examples populate this alert with dummy content

COTES BAIXES La Juanavana ya está a punto El proyecto de caravana solidaria y sostenible sale de Alcoy el próximo 1 de abril con el objetivo de ofrecer una atención técnico-sanitaria a 20.000 familias de refugiados que viven en el norte de Grecia jueves, 30 de marzo de 2017 La caravana solidaria Juanavana está a punto de arrancar hacia su próximo destino: los campamentos de refugiados del norte de Grecia. Antes, el proyecto, impulsado por una comunidad de activistas independientes llamada Balloona Matata, ha hecho parada en Alcoy. Desde el mes de diciembre, el instituto Cotes Baixes se ha querido sumar con la rehabilitación de la caravana en un espacio multifuncional de asistencia técnico-sanitaria. Un trabajo que ya ha acabado gracias al trabajo de profesores, padres y alumnos y que permitirá que la Juanavana salga el próximo 1 de abril para cumplir con su objetivo solidario. La rehabilitación de la caravana ha consistido en la incorporación de un cuarto de baño, la colocación de las paredes, muebles y el suelo, y una instalación eléctrica con luces LED y una placa solar incorporada. Un proyecto conjunto con el departamento de Electricidad y Automoción que servirá de refugio a las siete personas que viajarán de manera altruista hasta Grecia, entre ellas, dentistas, médicos y periodistas.