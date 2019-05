La Junta Electoral prohibeix el debat electoral organitzat pels veïns

La suspensió del debat electoral convocat per l'Associació de Veïns de Cocentaina ha avivat la campanya. Els partits en l'oposició i els veïns han mostrat el seu malestar per la decisió de la Junta Electoral davant una cita que se celebra, sense problemes, des de 2007.

L'Associació de Veïns de Cocentaina ha rebut amb estupor la decisió de la Junta Electoral de Zona de prohibir el debat que hauria d'haver-se celebrat el dimarts 21 entre candidats locals, convocat per quarta vegada consecutiva en el Centre Cultural El Teular. La suspensió, que afecta també a la retransmissió del debat per l'emissora municipal, es deu al fet que la Junta Electoral considera que l'associació de veïns no és un partit polític i l'acte pretès és de campanya electoral i privat en un espai públic, com és El Teular. El PSPV-PSOE de Cocentaina, ha ratificat a través del seu secretari general, Marcos Llorens, que el partit havia elevat consulta a l'Ajuntament sobre la seua celebració i l'administració local el va traslladar a la junta electoral, que finalment el va suspendre.

La presidenta de l'associació de veïns, Maria José Bonifacio, lamenta la suspensió de l'acte una cosa inèdita, assegura, des que van començar a celebrar-se aquests debats en 2007. Sosté l'acord amb l'emissora municipal per la retransmissió. El candidat a l'alcaldia de Compromís a Cocentaina, Jordi Pla, qüestiona l'interès del PSOE i de la seva candidata. També condemna la prohibició del debat l'alcaldable de Unides-Podem, Eli Aleix, que apunta al PSOE com a detonant de la suspensió. De la mateixa forma es mostra crític amb el PSOE el candidat del PP, Ray Montava, per la urgència amb la qual s'ha qüestionat el debat, el mateix matí de la celebració.

Els candidats agraeixen a l'associació de veïns la seua implicació en l'organització d'aquest acte i a qui hauria d'haver estat la seua moderadora, Verónica Cantó.