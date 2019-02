The examples populate this alert with dummy content

PERSONAL La Junta de Gobierno aprueba la creación de 6 bolsas de trabajo y una oposición de arqueólogo El Ayuntamiento de Alcoy contratará a un monitor deportivo de actividades acuáticas y otro de actividades físicas, un psicólogo, un técnico auxiliar de biblioteca-archivo, un técnico de inserción social y un técnico superior igualdad de género, además de la convocatoria para cubrir una plaza de arqueólogo municipal, por oposición libre sábado, 16 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Junta de Gobierno ha aprobado la creación de 6 nuevas bolsas de trabajo externas y oposición externa de arqueólogo. El Ayuntamiento de Alcoy contratará a un monitor deportivo de actividades acuáticas y otro de actividades físicas, un psicólogo, un técnico auxiliar de biblioteca-archivo, un técnico de inserción social y un técnico superior igualdad de género. Asimismo ha aprobado las bases específicas de la convocatoria para cubrir una plaza de arqueólogo municipal, por oposición libre. El concejal de Personal, Alberto Belda, explica que las bolsas de trabajo "son un mecanismo que emplea el ayuntamiento para poder contratar a personas en diferentes puestos, sobre todo en temas de bajas, pero también para cubrir plazas que no están cubiertas por un interino o un funcionario: ante las prohibiciones que arrastramos del Gobierno Central con la tasa de reposición, son muy pocas las plazas que se pueden sacar por oposición libre, por lo tanto estamos utilizando muchísimo las bolsas de trabajo para cubrir plazas que son necesarias para el desarrollo normal de los trabajos del ayuntamiento". Belda añade que tienen normalmente una duración de 4 años: "Estamos renovando todas y cada una de las bolsas para que estén activas y en el momento que sean necesarias, poder ser rápidos en la contratación para que la atención al ciudadano sea la mejor". 35 bolsas de trabajo durante la legislatura El Ayuntamiento recuerda que en estos momentos hay un proceso de contratación de 8 agentes de Policía Local, 6 mediante oposición libre. Durante 2018 hubo dos oposiciones libres, una de administrativo, por la que hubo 3 contrataciones, y otra de Policía Local, por la que se contrataron a 4 más 2 por turno de movilidad. En 2017 hubo oposiciones libres de técnico superior de deportes y de trabajador social. Además durante esta legislatura el ayuntamiento ha creado distintas bolsas de trabajo externas, 16 en 2016, de Administrativo, agente policía (comisión de servicios), arquitecto técnico, auxiliar de cocina, educador infantil, informador turístico, oficial servicios múltiples, profesor canto, profesor danza académica, profesor danza contemporánea, profesor danza española, profesor dibujo, profesor fagot, profesor oboe, TASOC y trabajador social. En 2017 hubo 5: agente de igualdad, conserje dependencias municipales, oficial jardines, técnico de inserción sociolaboral y técnico informático. Finalmente en 2018 se crearon bolsas de trabajo de asesor jurídico para bienestar social, asesor jurídico para contratación, educador social, ingeniero técnico obras públicas, psicólogo, técnico de juventud, técnico de movilidad sostenible y trabajador social.