La Justícia investiga per la via penal el pagament de factures 'irregulars' a un arquitecte municipal d'Onil

El Jutjat d'Instrucció número 1 d'Ibi ha obert diligències penals pel cas de l'arquitecte municipal que va reclamar el cobrament de fins a 150.000 euros per factures particulars des de 1992 a l'Ajuntament d'Onil. La Justícia investiga si va haver prevaricació i malversació de fons públics concretament durant la legislatura del 2007 al 2011, durant el govern del Partit Popular d'Elisa Ribera, en haver preinscrit la resta d'actuacions. El cas torna a ser objecte de controvèrsia després que les regidores d'Esquerra Unida, Verónica Vílchez, Beatriz Martínez, no adscrita de Podemos en el municipi, i Compromís, Amparo Monllor, portessin l'expedient al desembre de 2017 a la Fiscalia, que ha citat a declarar a exregidors de l'Ajuntament. Monllor diu que l'únic objectiu és saber què va ocórrer amb els diners públics i que tornen a les arques municipals d'Onil. "Hi havia una incompatibilitat perquè este senyor era treballador de l'Ajuntament i, d'altra banda, estava cobrant diners públics d'allí; no era coherent. Com els fets, en la legislatura passada, es va parar el tema del pagament, i en l'anterior si es van pagar, en esta última es pot investigar, però tot el periode anterior ha preinscrit".

L'import dels pagaments realitzats fa dues legislatures ascendeix a més de 9.000 euros. El cas va arribar a la Justícia en 2014 quan l'arquitecte va reclamar precisament el pagament d'aquestes factures, que la sentència ferma, dos anys després, en 2016, va declarar "irregulars".