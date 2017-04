The examples populate this alert with dummy content

ARREL La Justicia más próxima Los 28 juzgados de paz de la comarca evitan que los conflictos lleguen al juzgado, realizan trámites judiciales y actúan como oficinas del registro civil miércoles, 26 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Arrel (26/04/2017) La administración de Justicia comienza en cada uno de los municipios de la comarca a través de los juzgados de paz. El servicio evita, a través de la conciliación, que los conflictos lleguen al juzgado, realizan trámites judiciales y actúan como oficinas del registro civil. El servicio cercano lo reivindica el secretario del juzgado de Muro, Juan Pedro Pelegrín, que ha analizado la situación de estos juzgados en el espacio Arrel. El futuro de este servicio sigue en el aire a la espera de que el Gobierno desista de la ley que privatiza el registro civil. El juez de paz de Muro, Eduardo Monter, muestra su rechazo a esta posibilidad.