La lente de Hervido

Dos mejor que uno. Ya sabéis que esa es, muchos jueves, la apuesta de Tragaluz. No queríamos demorar más nuestra cita con el experto en música Nando Hervido, con el que hoy hablamos de varios temas: de los We Are Not Brothers -que, por cierto, tienen una colaboración con Ana Curra, que recientemente pasó por Tragaluz-, de la despedida de Antiguo Régimen y de Boards of Canada -ojo a la foto-. Junto a él, reservamos un espacio para la literatura: la IV Trobada d'Escriptors d'Alcoi que durante mayo está acogiendo el club UNESCO y que estamos siguiendo de cerca. En este episodio, conocemos a la escritora Almudena Francés.

Pero como lo que queremos es que te pongas 'en onda', no escribimos más. Disfruta de nuestro programa con la credibilidad que ofrece el sonido radiofónico, que nos sigue poniendo los pelos como escarpias.