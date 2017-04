The examples populate this alert with dummy content

ESCUADRA CAPITÁN CRISTIANO La leyenda del dragón Antonio Aracil crea una escuadra basada en el ser mitológico que domina el escudo almogávar sábado, 22 de abril de 2017 Una impresionante escuadra especial ha cerrado el séquito del capitán cristiano. Doce dragones han sobrevolado las calles de Alcoy escupiendo el divino fuego de la más esencial Fiesta. El diseñador Antonio Aracil se ha basado en el dragón de la heráldica de la filà para crear un traje rico en cueros, pieles y huesos, rematado por un imponente casco en forma de calavera de dragón. La escuadra ha cosechado los aplausos al ritmo de la pieza El Diví, del contestano Francisco Valor.