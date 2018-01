The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA La leyenda del tren Xitxarra Hablamos con Juli Capilla y Antoni Laveda, autores del libro 'Un tren de llegenda, el Xitxarra', un relato de ficción apoyado en los orígenes históricos del tren, cuya segunda edición llega cuando se cumplen 125 años de la línea Alcoi-Gandia miércoles, 17 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp En Arrel hemos hablado con el autor de Un tren de llegenda, el Xitxarra, Juli Capilla, que arranca el trayecto de su segunda edición cuando se cumplen 125 años del tren Alcoi-Gandia. El aniversario del tren dels anglesos viene acompañado este año por un libro. Un relato que recupera los orígenes del famoso medio de transporte a través del iaio Ferran y sus nietos, que viajarán cien años atrás en la historia al subirse a un tren de juguete que se encuentra en el parque de su pueblo, Almoines. De trasfondo, un objetivo: remarcar la importancia que el tren Alcoi-Gandia guardaba para el comercio, además de para sus pasajeros. "Se convirtió en el tren de la gente, porque al final había un vagón donde subía muchísima gente que iba a Gandía, a la playa (...) Unió muchísimo las tres comarcas: Comtat, l'Alcoià y La Safor", explica Capilla. Junto a Antoni Laveda en las ilustraciones, la segunda edición de Un tren de llegenda, el Xitxarra describe un mundo fantástico en el que aparecen personajes como Camot, la Bruixa Maduixa y El Gegant del Serpis, además de las alusiones a la Fira de Tots Sants de Cocentaina y los Moros y Cristianos de Alcoy.