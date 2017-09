The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY La leyenda de Merlín llega a Villena Javier Gurruchaga presenta en Hoy por Hoy el papel que encarga en el musical que se representa el sábado y el domingo en el Teatro Chapí viernes, 29 de septiembre de 2017 Después de Aladín, un musical genial, Trencadís se adentra en el mundo de la magia con Merlín, la leyenda. Una historia con sabor a leyenda artúrica, que gira alrededor de la figura mítica del mago Merlín. Javier Gurruchaga encarna este papel y lo explica en Hoy por Hoy Alcoy. Una apuesta artúrica contada desde el más puro lenguaje musical y con todos los elementos para que el espectador viva la experiencia como un sueño inolvidable. La función se representa sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre en el Teatro Chapí de Villena.