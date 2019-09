The examples populate this alert with dummy content

BALONCESTO La liga local de baloncesto inicia la temporada a lo NBA Como suele ser habitual en los últimos años, el colectivo local de baloncesto empieza el curso reconociendo a los más destacados de la temporada pasada, con mención destacada para el campeón de liga, el Font Roja y para César Cano como máximo anotador lunes, 16 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Al estilo NBA. Cuando comienza la temporada se entregan los anillos de campeones de la pasada temporada. Igual hace la liga local de baloncesto de Alcoy Mutua Levante. El primer acto oficial en las últimas campañas es la entrega de los trofeos para los más destacados del pasado curso. En una cena que tuvo lugar en la filà Cordón, a la que acudieron más de medio centenar de componentes de este colectivo, se dieron estos reconocimientos. A la cena y en la posterior entrega de trofeos estuvieron el concejal de Deportes, Miguel Juan Reig, el director municipal de Deportes, Javi López, y Jordi Tomás en representación de Mutua Levante, patronacidor de esta competición -a quien se le entregó un obsequio-, acompañando al presidente de este colectivo, Jaume Santamaría y al del colectivo arbitral, ASOAR, Alberto Satorre. Destacar el protagonismo de la Font Roja, campeona de Liga más de 25 años después, y de César Cano, jugador del ANTN Vedruna Albaida, que se proclamó máximo anotador y máximo triplista, rompiendo la hegemonía de Nando Peidro, ganador de estos dos trofeos los últimos años. Destacar también el Nirvel Profesional como campeón de Copa, el ANTN Vedruna Albaida, campeón de la Liga Regular, o el Sant Roc Jordá Clínica Dental como ganandor del trofeo a la deportividad o el Servinegar de la liga de Participación o Consolación o al mejor porcentaje de tiros libres para la Filà Cides. También se hizo un homenaje póstumo a Tomás Jordá, jugador del Cafetería Tótem, fallecido este año.