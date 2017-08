The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO “La Liga será muy dura y bonita” El capitán del Alcoyano, Mario Fuentes, toma “el café del Alcoyano” desde Premium Sport Café jueves, 31 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (31/08/2017) Mario Fuentes, pasa por Ser Deportivos para tomar “El café del Alcoyano” desde los recreativos Premium Sport Café . El madrileño nos habla del rival en Copa del Rey, del inicio de la temporada y de lo que se espera de la campaña recién estrenada. Como siempre con la colaboración de Héctor Rúa. El capitán repasa la dureza del grupo III de Segunda División B, afirmando que será una “liga dura y bonita”, en referencia a los equipos con los que se enfrentará el Alcoyano. No te pierdas todo lo que dice Mario Fuentes en el programa de hoy.