CENA SOLIDARIA La liga solidaria de pádel celebra su fin de fiesta Como cada año, la liga solidaria de pádel terminará la temporada con la cena más solidaria del año - Será el viernes en la brasería Altamira donde hemos realizado Ser Deportivos martes, 27 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (27/06/2017) La liga solidaria de pádel celebra este viernes en la brasería club pádel Altamira, la cena más solidaria del año. Será el colofón a otro año solidario que organiza esta liga y que a través del pádel se recauda un dinero muy útil para ocho asociaciones que se benefician de la solidaridad de la ciudad de Alcoy. Hoy Ser Deportivos se desplaza a la brasería Altamira, lugar donde se celebrará la cena para hablar con Lorena Adrian, Liana Jordá y Miguel Ángel Llorens, de todo lo que acontecerá en la cena más solidaria del año.