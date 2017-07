The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD La liga solidaria de pádel recauda 4.433 euros Se entregaron a partes iguales a las ocho asociaciones que se benefician cada año de la solidaridad de los participantes martes, 04 de julio de 2017 La Liga Solidaria de Pádel cerró el pasado viernes la temporada con una cena donde participantes, colaboradores, organizadores y demás amigos, quisieron despedir la temporada con la entrega de trofeos y la donación del dinero recaudado a las ocho asociaciones que se ven beneficiadas de esta iniciativa organizada por JOVEMPA. Las asociaciones que se han visto beneficiadas de este acto solidario son, SOLC, Asociación Española Contra el Cáncer, Càritas, Alimentos para la paz en el mundo, Avanzar, AFA, Idic15 y ASPROMIN. La entrega de trofeos se entregó en la misma cena, unos trofeos que repartió Juanjo Valls Fuster, Sant Jordiet 2018.