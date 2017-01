The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO La línea verde resuelve el 87% de las incidencias recibidas De las 1.669 consultas que ha recibido el servicio en su primer año de vida, el 19,71% han sido de aceras, el 13,24% de limpieza y el 12,46% de alumbrado miércoles, 11 de enero de 2017 La aplicación de la Línea Verde que el Ayuntamiento de Alcoy puso en marcha el año pasado ha solucionado el 87% de las 1.669 incidencias recibidas durante 2016, mejorando el porcentaje de las anteriores valoraciones trimestrales. De las consultas recibidas, el 19,71% han sido de aceras, el 13,24% de limpieza y el 12,46% de alumbrado. Además, también ha habido un alto porcentaje de incidencias de señalización, parques y jardines, basura y Policía Local. Los habitantes que más han utilizado la aplicación de la Línea Verde han sido los de las zonas más pobladas, los barrios de la Zona Norte y Santa Rosa. No obstante, la Zona Alta, con la mitad de vecinos, registra un gran número de consultas a la aplicación. Por áreas, el Ayuntamiento ha resuelto un 91,5% de las incidencias en aceras, en limpieza queda pendiente el 4,95% y el alumbrado se ha solucionado al 100%. El total, 87% de incidencias resueltas, frente al 69% que se solucionaron en los primeros meses de uso de la Línea Verde.