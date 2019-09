The examples populate this alert with dummy content

DE CIÈNCIA CERTA La listeriosi a examen José Cantó analitza el vessant científic de la crisi sanitària per la contaminació de carn a Andalusia martes, 10 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO De ciència certa (10/09/2019) La crisi sanitària sorgida per la contaminació de carn a Andalusia ha tret a la llum la presència d'un bacteri, listeria, que provoca una afecció desconeguda per la gran majoria. José Cantó, doctor en Física i en Didàctica de la Ciència, explica les característiques d'aquest patogen i les seves conseqüències. Aporta una sèrie de consells per a evitar el seu contagi. Les efemèrides, les notícies de la ciència i la pregunta del mes completen el programa. Els seguidors que diguen qui va descobrir la penicil·lina a radioalcoy@radioalcoy.com poden guanyar un rellotge solar cortesia de Dario Mira.