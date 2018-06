The examples populate this alert with dummy content

DONACIÓN La literatura más solidaria Los autores Josep Lluís Santonja y Ricardo Canalejas entregan 17.000 euros sacados de los beneficios de la venta de sus dos libros a tres entidades que trabajan con niños jueves, 07 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los autores del libro Del globo al avión y La Sultana, Josep Lluís Santonja y Ricardo Canalejas, han donado la recaudación de la venta de los libros a tres entidades sociales alcoyanas: AIN, Hogar Infantil Santa Ana y TEA -Asperger Font Roja, que trabajan con niños. En total, más de 17.000 euros que han distribuido entre las tres. Al acto de entrega han asistido el director comercial de la Mutua de Levante, Jorge Enrique Tomas Nadal, y la concejala de Políticas Sociales, Aroa Mira.