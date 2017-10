The examples populate this alert with dummy content

MIG ANY La Llana gana el campeonato de cotos La pareja formada por Luis Sorolla y Jordi Cortés se impone a los Asturianos en la final disputada en la sede de los Verdes jueves, 19 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Con las cartas sobre el tapete, los cristianos no siempre ganan. De este hecho fueron testigos más de 100 festeros que asistieron a la final del campeonato de cotos del Mig Any, organizado por la Asociación de San Jorge. En la filà Verdes culminaron tres semanas de partidas con la victoria de la filà Llana, que se impuso a la pareja representante de la filà Asturianos. El resultado de la final fue contundente: 4 a 1 vencieron los moros. A diferencia de las rondas anteriores, la final se disputó al mejor de siete mangas. La pareja formada por Luis Sorolla y Jordi Cortés cobró ventaja con un cómodo 3 a 1 y no dio opción a que los Asturianos, representados por Jordi Albero y Raúl Bou, pudiesen remontar. Los moros se anotaron la quinta manga y se proclamaron campeones.