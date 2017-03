The examples populate this alert with dummy content

LA TERTULIA La Llotja y sus usos a debate Los políticos del ayuntamiento analizan las posibilidades de la sala subterránea para las fiestas en La Tertulia de Radio Alcoy miércoles, 22 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO La tertulia (22/03/2017) ¿Qué posibilidades tiene la Llotja de Sant Jordi de dar servicio a las filaes de cargo como salón de banquetes? Los políticos con representación municipal analizan este miércoles los pros y contras de abrir este espacio a las fiestas.