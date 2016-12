The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO La lluvia hace estragos El Ayuntamiento prevé actuar de manera urgente en el Camí Vell de Madrid por el desprendimiento de un muro./ Las obras de reparación de las grietas de San Juan de Ribera comienzan la próxima semana sábado, 24 de diciembre de 2016 El fuerte temporal ha hecho mella en varios puntos de la ciudad y comarca. En Alcoy, las consecuencias de las últimas lluvias todavía se arrastran, lo que ha llevado al Ayuntamiento a abrir dos expedientes de obras de urgencias. La última, la caída de parte de un muro en el Camí Vell de Madrid por la humedad, este miércoles. "Estamos estudiando si se trata de una propiedad privada o, por el contrario, el Ayuntamiento puede intervenir". Así lo ha explicado Jordi Martínez, concejal de Obras, que recuerda que la zona ha sido vallada por precaución. La segunda intervención se va a desarrollar en la calle San Juan de Ribera, donde las grietas que ya habían comenzado a asomar se han hecho más profundas a causa del agua. La actuación para arreglar esta calle comenzará, previsiblemente, la próxima semana, la última del año, según ha avanzado el concejal de Obras. "Los trabajos se prolongarán cuatro semanas como mínimo; se alargarán más porque queremos evitar cortes en el tráfico, pero será menos molesto para los vecinos". Martínez cifra en hasta 90.000 euros los trabajos de arreglo de San Juan de Ribera, donde las intervenciones previas de sustitución de línea eléctrica y de agua ya se han realizado.