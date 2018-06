The examples populate this alert with dummy content

CLUB MOTOR CLASSIC ALCOY La lluvia no impide la exhibición La octava edición de coches y motos clásicos organizada por el club Motor Classic Alcoy, reúne a centenares de personas martes, 05 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp A pesar de la lluvia caída durante el sábado y la madrugada del domingo, que disminuyó un poco la cantidad de participantes en nuestro evento, este se celebró con toda normalidad. El numeroso público y los propietarios de los vehículos clásicos pudieron disfrutar de una entrañable mañana amenizada con música de décadas pasadas, castillos hinchables y golosinas para los más pequeños, un almuerzo entre amigos, la muestra de vehículos en movimiento dentro del circuito y la gran paella de la comida. Ramiro Blanco Catalán, varias veces Campeón de España de 125cc recibió nuestro merecido homenaje. Desde el Club del motor Classic de Alcoy, agradecen la colaboración desinteresada de la Delegación de deportes, la policía local, protección civil, voluntarios, patrocinadores, federación de motociclismo de la Comunitat Valenciana, socios del club, dueños de los vehículos participantes y todos los espectadores que visitaron la exhibición pese a las inclemencias del tiempo. Informa: Club Motor Classic.