ATLETISMO La lluvia no puede con el atletismo Actividad frenética del club Atletismo Alcoy el pasado fin de semana martes, 21 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El domingo el Club Atletísmo Alcoy participó en el campeonato Autonómico de Cross para atletas federados,además de participar en el Autonómico absoluto de pista cubierta, tanto en mujeres como en hombres , también lo hizo en la media maratón de Santa Pola mandando a su nueva incorporación el reconocido Vicente Juan García, que realizo un tiempo de 1,15’24”, además algunos de los miembros del club participaron en el Trail Serralades de Barxeta 2020, tanto los atletas del cross, como los del Trail desafiaron al tiempo y la lluvia que les acompaño durante toda la mañana. Participaron en el cross de Játiva : En categoría sub 10 mas. Silas Sanchis Miralles Sub 12 fem Alejandra Ferrando Bonell Sub 12 mas. Jorge Gisbert Moral, Cristian Cortés Crespo y Hugo Gilabert Gisbert Sub 18 fem. Alejandra Gisbert Pericás y Olaia Espí Albert Máster fem. Beatriz González Martínez,Damaris Cabalero Manso,Patricia Pérez Llorens Carmina Camilleri. Máster mas. Juan Gomis Vicens y Jordi Gisbert Hinojosa. Senior fem. Lorena Rodríguez Fernández Senior mas. Stitou Mohamed Ayman. Ovidi Albert Espí y Jairo Espi Olcina. En el Autonómico absoluto de Pista cubierta en femenino: Mar Blanca Alacayuela 60 y 200ml Maria Llácer Martínez 400ml. Carmen Zanon Gomis 800ml. Alejandra Giner Díaz 1500l. Paula Rebagliato Prats 3000ml. Laura Blanca Calatayud S. Altura y 4x400ml. Olga Ruiz Colomina S. de Longitud y Triple salto Cristina Díaz Pérez L. de Peso Lucia Giner Diaz, Sara Julia Clavellinas y Blanca Abad Balbe 4x 400ml. En masculino : Israel Ferrando Escobar 60ml. Adrián Soler Burgos 200ml. Arnau Diaz Domínguez 400ml. Y S. de Altura Esteban Rajo González 800ml. Y 4x400ml. Jordi Alan Giménez Vélez 1500ml. Oscar Sanchis Pedraza 3000ml. Adel Balala Rojo Triple Salto y 4x400ml. Marcos Giner Monserrat L. de Peso y 4x400ml.