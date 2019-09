The examples populate this alert with dummy content

METEOROLOGÍA La lluvia preocupa sobre todo en Ibi y Muro Ibi tiene cerca de sus fiestas de Moros y Cristianos y el Bracal de Muro lleva cerrado desde el miércoles - Cocentaina no ha tenido incidentes de importancia, excepto el corte de tres caminos, y Banyeres de Mariola ha sido la única población de la provincia en la que sí han habido clases jueves, 12 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El temporal ha afectado a las poblaciones de la comarca con distinta intensidad. En Ibi están muy pendientes de las previsiones meteorológicas puesto que mañana se inician sus fiestas de Moros y Cristianos. Esta mañana estaba prevista una reunión entre alcalde, Rafa Serralta, concejal de Fiestas, comisión de Fiestas y las comparsas, para decidir si siguen adelante por la programación festera. En Muro las clases en el Bracal se suspendían ya el miércoles desde el inicio de las lluvias. El alcalde murero, Gabriel Tomás, ha lamentado que la falta de mantenimiento de los barracones que ha complicado su estado actual. En la autovía a la altura de Muro se ha rescatado una mujer que había quedado atrapada en su vehículo en la vía de servicio. En Cocentaina se ha producido el corte de tres caminos por encontrarse en zonas inundables como única incidencia. La alcaldesa, Mireia Estepa, ha destacado la ausencia de incidentes de importancia. Banyeres de Mariola ha sido la única población de la provincia de Alicante que ha tenido clases. El alcalde de la localidad, Josep Sempere, ha explicado que la jornada ha transcurrido con normalidad y solo han faltado algunos profesores procedentes de localidades de las zonas donde más ha llovido. El tren Alcoi-Xàtiva ha dejado de circular.