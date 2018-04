The examples populate this alert with dummy content

TROFEO FILAES La lluvia de la tarde no afecta la competición El torneo sigue su curso normal - Los últimos partidos a las 21.00 horas - Mañana sábado, fases finales y desde las 16.00 horas las finales- Ya tenemos primeros campeones viernes, 30 de marzo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp más información Más de 1.500 deportistas en el trofeo más festero Mañana sensacional la que se ha vivido en todas las instalaciones deportivas donde han disputado el trofeo. La lluvia de la tarde no afecta la competición que sigue su curso con normalidad. Los últimos partidos de hoy viernes serán a las 21.00 horas y mañana por la mañana se disputarán las fases finales. Desde las 16.00 horas comenzarán las finales, todas a primera hora la tarde. Primeros campeones En la carrera de montaña : Campeón senior y absoluto ha sido Ovidi Albert y segundo clasificado Erik Baena. En categoría veteranos, Chema asensio y segundo, Rafa Linares. Por equipos, campeón Aragoneses y segundos los Andaluces. En Crossfit: Categoría Senior, campeón Diego Paya de la Filá Llana, segundo, Antonio Delgado, Filá Benimerines. En la categoría Máster, el campeón ha sido Joan Matarredona, de la Filá Chano y sub campeón Jorge Llopis de la Filá Cordón. En la modalidad de Raspall, la Filá Benimerines ha ganado el campeonato al imponerse en la final a los Guzmanes.