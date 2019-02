The examples populate this alert with dummy content

MONUMENTO "La lucha contra el cáncer se tiene que mantener viva todos los días" El alcalde, Antonio Francés, junto al resto de miembros de la corporación municipal y las dos asociaciones contra el cáncer en la ciudad, inaugura un monumento en forma de lazo rosa en Cervantes como muestra de la necesidad de una lucha constante contra esta lacra lunes, 04 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Concienciar acerca de que la lucha contra el cáncer no para, y ha de mantenerse "viva" todos y cada uno de los días del año. Este es el objetivo del nuevo monumento que, desde este lunes por la tarde, Día Mundial contra el Cáncer, se ha fijado en el parque de Cervantes, junto a la Marquesina. El alcalde ha inaugurado con estas palabras el gran lazo rosa que simboliza, principalmente, "a todas las personas que no han podido salir de la enfermedad", como ha destacado María Teresa Alberola, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer. A sus palabras le ha seguido el discurso de la segunda entidad que intenta combatir esta lacra en Alcoy, Solc, la asociación para el soporte y el tratamiento del cáncer. "Para que Alcoy nos tenga en el recuerdo, además de a todos los que, desgraciadamente, vendrán", ha señalado su presidenta, Marcela Ripoll. Al acto del descubrimiento del monumento, que se ha celebrado a las seis de esta tarde, han asistido además miembros de la corporación municipal, acompañando al alcalde y a la concejal de Salud Pública y Políticas Sociales, Aroa Mira. El encuentro lo ha cerrado el neurólogo y director del Hospital Verge dels Lliris, José Manuel Moltó. "Nos enfrentamos a esta lucha casi diariamente, pero a veces nos ha tocado más de cerca, como humanos que somos".