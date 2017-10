The examples populate this alert with dummy content

CAMPAÑA La lucha más dulce contra el cáncer Una pastelería de Alcoy pone en marcha la iniciativa 'Dulces Solidarios' con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer lunes, 23 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Los cupcakes y las galletas más solidarias han llegado hasta Alcoy. La pastelería Co-m-me, en la calle Entenza número 28, abre sus puertas esta semana a la lucha contra el cáncer. El establecimiento pone a la venta desde hoy hasta el próximo domingo, día 28 de octubre, sus productos más dulces de los que el 50% del beneficio destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer, la AECC. "Vamos a hacer dos dulces: las galletas, que tendrán forma de lazo, y los cupcakes, que también llevarán los mismos colores", ha explicado Zulima Resina, de Co-m-me, impulsora de la iniciativa. La presidenta de la AECC, María Teresa Alberola, ha aplaudido esta campaña de Dulces Solidarios que ya ha tenido gran acogida en otras localidades. "Ha sido una idea genial". Por su parte, la concejal de Comercio, Vanesa Moltó, celebra que Alcoy "no solo aporte negocio" sino que el comercio "también colabore en proyectos de carácter social".