MOROS Y CRISTIANOS 2018 La luz del sentimiento José Borrell, autor del cartel anunciador de la Fiesta de 2018, aspira a captar con su obra el alma de la celebración jueves, 29 de marzo de 2018 José Borrell (Alcoy, 1969) es quien se esconde tras la firma del cartel que anuncia la Fiesta 2018. Formado en la Escuela de Artes y Oficios, es un autodidacta de estilo clásico y luminoso. Lo explica de manera excelente en su biografía: "Es de los que tienen la lección aprendida, la figuración preside su hacer. Un dibujo perfecto le sirve de base y el resto es color aplicado con justeza, juegos de luces marcados por la sensatez, una composición bella y equilibrada. Excelente retratista". Precisamente, Borell es autor del retrato anual de la fallera mayor de Valencia por encargo del Museo Fallero. El pintor, de 49 años y vocalista en un grupo de música por hobby, lleva este mismo tiempo alimentando su pasión por el óleo: toda una vida. Además de lo que supone su estilo, el retrato: intentar captar esa mirada, ese rostro perdido, de todo aquel que se brinda a su arte. Es un fanático de la mujer en pleno estallido de su belleza, pasando por las distintas maternidades, además de tener, como uno de sus temas preferidos, la infancia. Precisamente, desde mucho antes, cuando era un niño, alimenta el disfrute de los Moros y Cristianos de Alcoy acomodado en un rincón que recuerda de manera muy especial, allí, en la calle Sant Nicolauet. Y este es el punto de partida que rodea el trazo de su cartel: puro sentimiento. "Mi obra recoge ese gesto alcoyano que, si no eres amante de la Fiesta, cuesta comprender". Aunque Borrell no es festero, goza como el que más de los Moros y Cristianos. De tinte figurativo, cercano a un "realismo surrealista", como él mismo define, el cartel se articula, entre tonos rojos y verdes, alrededor de una luz espectacular. Un sentimiento bañado en un "blanco luminoso y dorado". La letra es verdadera protagonista. Lejos de querer crear una revolución con su apuesta pictórica y ser fiel a la historia, Borrell pretende dar un completo protagonismo a la Festa. "Los Moros y Cristianos de Alcoy son, primero, sentimiento: el resto viene después". Y es que, curiosamente, el resultado de su obra es el desarrollo de un boceto que venía gestando desde hacía mucho tiempo, desde su refugio en El Sargento. Un esquema que da a luz la pura magia de la Fiesta y que veremos relucir en todo su esplendor este sábado, desde la fachada del Ayuntamiento. Cuando le avisaron de que tendría que dar vida a la llamada de la Fiesta, le fascinó la idea. Literalmente. "Como alcoyano, hacer el cartel es lo máximo". Pero, ¿cómo reflejar todo ese amor en una obra limitada, en un solo momento? Es imposible. Pero su pasión por las tradiciones no se queda en los Moros y Cristianos. "Hace diez años me encargaron el cartel anunciador de La Virgen de los Lirios, pero esta emoción se multiplicará ahora por 1.000", asegura. No teme a las críticas que vengan sobre su nuevo encargo, aunque reconoce que su cartel "puede dar pie a memes" virales que viajen a la velocidad de la luz por las redes sociales. Borrell confiesa que los primeros en ver su obra fueron sus padres y su hermana. Su objetivo desde que comenzó a elaborarla siempre ha estado claro: "disfrutar y saborear" el momento del destape del mismo. Como si le fuera la vida en ello.