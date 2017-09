The examples populate this alert with dummy content

SERVICIOS La MAC abre una oficina para promover la rehabilitación de edificios Ofrecerá información y asesoramiento a vecinos y profesionales de la construcción sobre las ayudas de la Generalitat dentro del plan de regeneración urbana jueves, 21 de septiembre de 2017 La Mancomunidad de L’Alcoià y El Comtat (MAC) abre una oficina para asesorar al vecinos y profesionales de la construcción sobre las ayudas a la rehabilitación de viviendas. El nuevo servicio es fruto de la adhesión de la Mancomunidad a la Xarxa OIR de la Generalitat, que ofrece información y asesoramiento en el ámbito de rehabilitación y de regeneración de edificios. La oficina aportará información sobre las ayudas existentes para intervenir en cubiertas, fachadas, cocinas o baños, así como de la legislación vigente para que los ciudadanos puedan aprovecharlas. El punto de información está ubicado en las oficinas de la Mancomunidad, en la sala Ágora de Alcoy. El presidente de la Mancomunidad, Manuel Gomicia, sostiene que este nuevo servicio "permitirá ayudar a los ciudadanos de nuestros municipios, ofreciéndoles ayuda para la rehabilitación de sus vivientas, a la vez que contribuimos a la regeneración y renovación de los entramados urbanos de pueblos y ciudades".