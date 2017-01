The examples populate this alert with dummy content

INICIATIVA CULTURAL La MAC convoca la quinta bienal Art Nostre El concurso de artes plásticas introduce un premio en forma de exposición individual para el ganador jueves, 12 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (12/01/2017)

AUDIO Hora 14 Alcoy (12/01/2017) La Mancomunidad de L’Alcoià y El Comtat ha convocado la quinta edición de la bienal Art Nostre de artes plásticas. La nueva propuesta está apoyada por los municipios de la mancomunidad junto a los ayuntamientos de Ibi y Villena. La principal novedad es la introducción de un premio. El ganador mostrará su trabajo en una exposición individual itinerante durante 2018. El plazo para presentar los trabajos está abierto hasta el 28 de febrero. El colectivo Art Nostre, que de la mano de Josep Albert Mestre creó el certamen en 2006, anima a presentar obras a este premio que “dinamiza la cultura de la comarca”, como ha dicho su presidenta, la historiadora del arte Lucía Romero. El jurado, presidido por el catedrático Romà de la calle, seleccionará las 25 obras que formarán una exposición itinerante. Como novedad, este año tiene un nuevo encargo: escoger la mejor obra, cuyo autor será premiado con la organización de una exposición individual que durante 2018 recorrerá Alcoy, Muro y Villena. Rafael Calbo, miembro de Art Nostre, ha explicado que el premio, que incluye un catálogo de la futura exposición, es la solución a los problemas que representaba ofrecer una dotación económica. “Era difícil determinar qué ayuntamiento adquiría la obra premiada”, señala. Francesc Valls, alcalde de Muro y delegado de Cultura de la Mancomunidad, ha destacado el valor de esta propuesta cultural que permite acercar el arte a municipios pequeños. “Es una forma de que algunas localidades puedan mostrar exposiciones a sus vecinos”, ha señalado Valls, que ha subrayado la “defensa de la cultura” por parte de la Mancomunidad. El delegado de Cultura ha manifestado que el formato de la bienal “está consolidado y es interesante para los artistas”.