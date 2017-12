The examples populate this alert with dummy content

La MAC diseña un mapa de rutas cicloturísticas La consultora Bikefriendly, uno de los referentes del sector, certificará los trayectos con su sello de garantía de calidad miércoles, 20 de diciembre de 2017 La Mancomunidad de L'Alcoià y El Comtat ha diseñado un mapa con más de 15 rutas para fomentar el cicloturismo en la comarca. La propuesta fue presentada el sábado, en L'Orxa, durante una jornada sobre el potencial turístico de la zona en el ámbito del cicloturístico. Es un sector en auge, según ha explicado en RADIO ALCOY la gerente de la Mancomunidad, Mariona Carbonell. Trayectos para ciclismo de carretera, de montaña y con bicicleta eléctrica forman la oferta con la que la comarca pretende abrirse hueco en el cicloturismo. La consultora Bikefriendly certificará con su sello de calidad las rutas que ha diseñado la firma Voltour. En la jornda celebrada en L'Orxa Bikefriendly resaltó los activos y potenciales de la comarca en materia de desarrollo del producto de cicloturismo.