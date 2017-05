The examples populate this alert with dummy content

INDUSTRIA La MAC estudia dos ofertas para crear un polígono comarcal Muro y Banyeres ofrecen terrenos en los que generar nuevo suelo industrial mancomunado martes, 02 de mayo de 2017 La Mancomunidad de L’Alcoià y El Comtat (MAC) estudia dos ofertas para crear suelo industrial de carácter comarcal. Los ayuntamientos de Muro y Banyeres han presentado proyectos para ampliar la superficie empresarial de la comarca. Las dos propuestas suman en conjunto 637.000 metros cuadrados brutos y en ambos casos los terrenos están calificados como industriales en los planes generales, lo que facilita toda la tramitación. En el caso de Muro, tras haber descartado la propuesta inicial de la zona de Almoroig por las protestas vecinales, el Ayuntamiento oferta los 415.000 metros cuadrados de El Pi2, próximo a la pedanía de Benàmer. Francesc Valls, alcalde, destaca que la zona propuesta está muy bien comunicada y no precisa de recalificación alguna. “Está lista para urbanizar. De hecho, en ese ámbito ya hay empresas anteriores a la aprobación del plan general”, detalla el primer edil. A esta opción se añade la que ha planteado Banyeres: el desarrollo de las dos fases pendientes del sector industrial apegado a la carretera CV 81, que une Ontinyent y Villena. La superficie neta es de 110.000 metros cuadrados, como señala el alcalde, Josep Sempere. “La primera fase, de 53.000 metros, la desarrolló el Ayuntamiento y ahora planteamos que las dos fases restantes las gestione la Mancomunidad”, afirma el regidor. La Mancomunidad está valorando las dos alternativas para ofrecer suelo industrial de calidad a las empresas y así atraer nuevas inversiones a la comarca. Fuentes de la entidad señalan que las dos ofertas son compatibles, no excluyentes, y que, en caso de fuerte demanda, pueden desarrollarse ambas.