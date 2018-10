The examples populate this alert with dummy content

SERVICIOS La MAC inicia las obras del refugio comarcal de animales Las obras, con un coste de 78.000 euros, se prolongarán durante un máximo de tres meses lunes, 01 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (01/10/2018) La Mancomunidad de L’Alcoià y El Comtat (MAC) ha iniciado la construcción del refugio comarcal de animales, ubicado en término municipal de Muro. Es uno de los grandes proyectos de la entidad, que persigue resolver los problemas de los municipios para custodiar y atender a los animales abandonados. Los trabajos se prolongarán durante un máximo de tres meses, según ha explicado el presidente de la Mancomunidad, Manuel Gomicia. El refugio busca ofrecer una alternativa a los ayuntamientos que actualmente no tienen dónde llevar a los animales abandonados. Con el albergue de Alcoy saturado, Muro y Cocentaina se quedaron sin servicio desde principios de año, cuando el Ayuntamiento de Ibi se negó a seguir recibiendo en sus instalaciones a animales de otros municipios. “Teníamos un problema serio en los municipios y debíamos resolverlo”, ha afirmado Gomicia, que ha agradecido la “predisposición” del Ayuntamiento de Muro a ser la sede del albergue. “Sin su implicación, este proyecto no hubiese sido posible”, ha añadido. La obra, que se extenderá durante unos tres meses, costará 78.000 euros. Gomicia se ha mostrado especialmente satisfecho por el inicio de las obras de un proyecto “que ha costado mucho y que pone de manifiesto la utilidad de la Mancomunidad”.