INVERSIÓN La MAC pone en marcha el Plan de Competitividad Turística Incluye medidas para reforzar la promoción, mejorar las infraestructuras y organizar jornadas de turismo rural viernes, 25 de agosto de 2017 La Mancomunidad de L’Alcoià y El Comtat ha comenzado a ejecutar el Plan de Competitividad Turística, con un presupuesto de 180.000 euros. Ampliar la promoción, mejorar las infraestructuras y organizar unas jornadas de turismo rural son los pilares del plan, en el que el organismo comarcal coopera con la Agència Valenciana de Turisme y la Diputación de Alicante. El plan persigue reforzar a la comarca como destino turístico. Incluye obras, como la instalación de señales y pantallas táctiles o la mejora de los senderos. La gerente de la Mancomunidad, Mariona Carbonell, apunta que este tipo de intervenciones “son las más demandadas por los ayuntamientos”. En materia de promoción, el plan incluye la edición de un documental y la publicación de una guía de establecimientos y recursos turísticos. “Esta guía orientará a las personas que nos visiten para que conozcan la amplia oferta de la zona”, matiza Carbonell. La Mancomunidad también prevé organizar jornadas de turismo rural dentro del plan. Los proyectos deben estar ejecutados antes del 31 de noviembre, por lo que las primeras intervenciones ya están en marcha. La mitad del plan está financiado por la Agència Valenciana de Turisme y la Diputación de Alicante. Referente en cicloturismo Uno de los grandes retos en el ámbito del turismo por parte de la Mancomunidad es convertir la comarca en destino preferente de cicloturismo. Con este fin se apoya en Bikefriendly consulting, empresa líder en este tipo de proyectos. Manuel Gomicia, presidente de la Mancomunidad, recalca que L’Alcoià y El Comtat reúnen las condiciones para atraer a este sector del mercado turístico. “Cuando hablamos de bicicleta no solo lo hacemos de deporte. Entra la naturaleza, la cultura y la gastronomía”, manifiesta Gomicia.