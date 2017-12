The examples populate this alert with dummy content

GALARDONES La MAC premia el talento emprendedor Smartable, Coba complements y Carlos Doménech ganan los premios del sexto concurso de empresas y proyectos empresariales emprendedores lunes, 18 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La Mancomunidad de L’Alcoià y El Comtat ha concedido los premios del sexto concurso de Emprendedores. Smartable se ha adjudicado el premio a la mejor empresa emprendedora, con una dotación de 2.000 euros. Es una firma dedicada a la distribución de productos tecnológicos de última generación conectados a Internet. El premio a la mejor empresa sostenible, de 1.500 euros, es para Coba complements, que produce bolsos con textiles reciclados. El mejor proyecto emprendedor, con premio de 1.000 euros, es el que propone Carlos Doménech para aplicar la impresión en tres dimensiones en el sector ortopédico. A la sexta edición del concurso han concurrido 13 proyectos. Los premios, organizados por la Mancomunidad, han contado con la colaboración del CEEI, la Cámara de Comercio, el campus de Alcoy y Jovempa, así como las agencias de desarrollo local de los municipios que integran la Mancomunidad.