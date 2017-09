The examples populate this alert with dummy content

PROYECTO SOMRIURES La MAC se implica en la creación de servicios para discapacitados Estudiará los recursos para jóvenes dependientes sin escolarizar y el volumen de población afectada en la comarca lunes, 18 de septiembre de 2017 La Mancomunidad de L'Alcoià y El Comtat (MAC) se implica en el proyecto Somriures, que promueve la creación de servicios públicos para atender a jóvenes discapacitados que rebasan la edad de escolarización. La Mancomunidad se ha comprometido a elaborar un estudio sobre los recursos que actualmente existen en la comarca, así como sobre el número de personas que precisan de este tipo de servicios. La entidad va a sufragar, además, el coste de una persona que coordine la iniciativa con el objetivo de definir y concretar el proyecto final. Por su parte, en la renunión mantenida con dirigentes de la Mancomunidad y de 10 municipios de L'Alcoià y El Comtat, las 70 familias que forman parte del proyecto se han comprometido a constituirse como asociación para defender la propuesta ante las administraciones. Para eso van a convocar próximamente una asamblea general a través de la cual dotarse de personalidad jurídica. Las familias promotoras destacan que en los tres meses desde que presentaron su propuesta han conseguido abrir un debate sobre la falta de recursos públicos en la comarca para atender a una parte de la sociedad que no dispone de atención adecuada para mejorar su calidad de vida.