SERVICIOS La MAC ultima el proyecto del albergue canino El PP critica el retraso en la construcción de las instalaciones, básicas tras la negativa de Ibi a recibir animales de Muro o Cocentaina lunes, 23 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (23/10/2017) La Mancomunidad de L’Alcoià y El Comtat (MAC) ultima la redacción del proyecto de construcción del albergue canino de carácter comarcal, que estará ubicado en Muro. El proyecto estará definido en diciembre de este año, según la planificación que explica la gerente de la Mancomunidad, Mariona Carbonell. El albergue es más necesario ahora tras la decisión de Ibi de no recoger animales de Muro o Cocentaina a partir del próximo año. Carbonell explica que, de forma paralela a la redacción del proyecto, la Mancomunidad busca financiación para ejecutarlo. El proyecto, según denuncia el Partido Popular de Cocentaina, está pendiente desde 2015. Los conservadores lamentan que el retraso en el proyecto vaya a dejar a los municipios de la comarca, tras la renuncia de Ibi, sin servicio de recogida de animales. El PP cuestiona, además, la eficacia de la Mancomunidad y las duplicidades administrativas que provoca.