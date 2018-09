The examples populate this alert with dummy content

GESTIÓN FESTERA La Magenta ratifica la destitución de su junta por el déficit del año de alférez Los primeros informes sitúan la deuda en torno a los 30.000 euros y quedan por justificar gastos de entre 35.000 y 40.000 jueves, 20 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.20 matinal (20/09/2018) La filà Magenta ha ratificado por unanimidad la decisión de la Asociación de san Jorge de destituir al primer tro, Vicente Carcelén, y a la junta directiva por el déficit generado en el pasado año de alférez. La asamblea general, reunida en sesión extraordinaria el miércoles, ha autorizado a la nueva gestora a abrir expediente sancionador a los directivos apartados de sus cargos. La asamblea ha decidido refrendar la decisión adoptada por la Asociación de San Jorge, que decidió a principios de mes intervenir la filà. Había sido alertada la máxima entidad festera del fuerte déficit que se había generado tras la celebración del año del alférez. Según ha sabido RADIO ALCOY, la deuda del año pasado ronda los 30.000 euros y están por justificar entre 35.000 y 40.000 euros. La filà queda a cargo de una gestora presidida por Rafael Mora, apoyado por ex primers trons, miembros del consell de la filà y de su cuadro de honor. La asamblea ha aprobado el presupuesto para afrontar con garantías el año del capitán. Contará con el apoyo de la Asociación de San Jorge, cuyo presidente, Juan José Olcina, estuvo al frente de la reunión en la Magenta junto a su equipo económico. El propio capitán, Jorge Candela, dejó claro ante sus compañeros que mantiene su firme compromiso de seguir adelante con el cargo. La Magenta también ha acordado abrir expediente sancionador a su ya ex primer tro y a toda su junta directiva.