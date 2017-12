The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS La Magenta recopila las voces y sonidos de las embajadas La recaudación por la venta de discos irá destinada a apoyar la causa de Asfial lunes, 04 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El alférez de la filà Magenta, Santi Carbonell, ha editado Voces y sonidos: las embajadas de Alcoy, un disco que recoge las disputas dialécticas que moros y cristianos mantienen cada 24 de abril. La obra incluye las fanfarrias compuestas por José María Valls así como una recitación del Prec a Sant Jordi, de Joan Valls, a cargo de Pepa Botella de Castañer. 200 personas asistieron el viernes a la presentación, celebrada en el Centro Cultural de Alcoy. En el acto, que contó con la presencia del presidente de la Asociación de San Jorge, Juan José Olcina, participaron los dos embajadores, Juan Javier Gisbert y Ricard Sanz, que declamaron una parte del texto. Sus voces las acompañan en el disco actores como Xavi Mira, Ramón Micó, Joan Gadea y Miquel Martí. El disco, cuya portada es obra de Ignacio Trelis, tiene carácter benéfico. La recaudación por la venta, a un precio de 10 euros, irá íntegra a Asfial. Tras la presentación, el compositor José María Valls entregó a santo Carbonell la partitura de la fanfarria Al-Faris El Jinete, con la que el alférez desfilará en la Entrada de moros.