The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS La Magenta volverá a convocar elecciones a junta directiva El consell de la filà, compuesto por seis exprimer trons, desestimó la tarde del martes hacerse cargo y abrirá el proceso para cubrir la vacante de primer trò miércoles, 12 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/06/2019) El consell de la Magenta, que ha asumido de manera puntual la gestión de la filà, abrirá en breve plazo de presentación de candidaturas a junta directiva. El objetivo es volver a celebrar en el plazo de un mes una nueva asamblea en la que se pueda cubrir el puesto de primer tro que se encuentra vacante. Tras la finalización de la gestora, que asumió el control durante la intervención de la filà por parte del Casal, y frustrado el intento de conformar una junta directiva en la asamblea del pasado sábado, ya que el único candidato a primer tro no consiguió reunir la mayoría de votos, el consell de la filà, compuesto por seis exprimer trons, desestimó la tarde del martes hacerse cargo y volverá a convocar elecciones. El origen está en los problemas económicos detectados tras las fiestas de 2018 y que derivaron en la destitución de la directiva y la intervención de la filà por parte de la Asociación de San Jorge.