NADAL ALCOIÀ La magia de la Cabalgata se hace real en Alcoy Miles de personas abarrotan las calles para seguir el desfile de Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados por cientos de pajes repartiendo regalos e ilusiones viernes, 05 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La más genuina Cabalgata de Reyes, la de Alcoy, ha vuelto a hacer realidad la mística de los Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar han recorrido las calles de la ciudad, abarrotadas de un público ávido de reencontrarse con los monarcas de Oriente, especialmente los más pequeños, ansiosos por recibir regalos. La ilusión de todo un pueblo en torno a una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional y Bien de Interés Cultural ha quedado de manifiesto a lo largo del trayecto que los Reyes cubren desde hace 133 años. Sin dejar de besar a los niños, los Magos han hecho entrada a Alcoy acompañados por un batallón de pajes, los populares negres, que con sus largas escaleras han accedido a las casas para entregar los presentes llegados desde Oriente. Con la estética que evoca a la Judea del siglo I y al Alcoy del siglo XIV, la comitiva ha llegado sobre las 20.50 horas a la plaza de España, donde los monarcas han adorado a la Sagrada Familia. El Mesías, de Haendel, y los fuegos de artificio han contribuido a mistificar el acto, en el que han participado más de 2.000 personas. Los rostros felices de los niños y las sonrisas perennes de sus padres han constituido el escenario sobre el que los Reyes Magos han prolongado la tradición que Alcoy reproduce con entusiasmo cada 5 de enero desde 1885.