NADAL ALCOIÀ La màgia dels Reis es fabrica en el Campament Milers de persones visiten el Campament Reial del Preventori en un matí marcat per la il·lusió en especial dels més menuts domingo, 05 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El Campament Reial ha tornat per quinta edició a les nostres terres, més en concret en el Preventori i ho ha fet amb milers de persones com a visitants tant dins de les instal·lacions com fora d’elles després de pujar a peu o en autobús. 7.000 entrades s’han venut al llarg dels últims dies i altres 600 de les 700 més per a les primeres hores. En aquest vídeo podem veure aquesta esperada activitat, així com entrevistes del nostre company Ismael Mayor.