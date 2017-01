The examples populate this alert with dummy content

MÚSICA La magia de Ernesto Llorens El jazz regresa con la música de Iago Fernández tras cerrar 2016 con la jam del violinista alcoyano afincado en Nueva York jueves, 12 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Jazz Club El Mussol (11/01/2017) El Jazz Club El Mussol cerró 2016 con una jam session de lujo, la que ofreció el violinista alcoyano Ernest Llorens. Cuatro momentos de aquella actuación centran el programa quincenal del club, que arranca 2017, este jueves (20.30 horas, cafetería Casablanca), con la música del cuarteto de Iago Fernández, uno de los mejores baterías de España.