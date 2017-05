The examples populate this alert with dummy content

ARREL La màgia més fantàstica L'escriptor Francesc Gisbert visita el programa Arrel per parlar de la nova edició del seu llibre 'Màgia per a un poble' sábado, 13 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Arrel (10/05/2017) La història de la terra, de la terreta, no seria res sense aquesta part de l'imaginari col·lectiu que l'alimenta. El programa Arrel de Radio Alcoy respira aquesta setmana mitologia, creences màgiques, fantasia. Ho fa de la mà de l'escriptor i professor Francesc Gisbert, qui ens visita per a parlar-nos d'una nova edició del seu llibre Màgia per a un poble. Amb Gisbert parlem de criatures, de noms, cognoms i malnoms, de tots aquests conceptes que fluïen de generació en generació fins que ell va decidir donar-los aixopluc en una meravellosa, fantàstica, història que ens convida a jugar a endivinar què és i que no és real a les nostres comarques.