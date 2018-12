The examples populate this alert with dummy content

PRESENTACIÓN La Magia de la Navidad regresa con Radio Alcoy Los primeros ejemplares de segunda guía del ciclo navideño se agotan en su presentación en el Centro Comercial Alzamora viernes, 30 de noviembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO La Ventana (30/11/2018)

AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (01/12/2018) Magia, la guía del ciclo navideño 2018, ya ha sido presentada en sociedad. El Centro Comercial Alzamora ha acogido este viernes 30 de noviembre la presentación de la publicación con la emisión de un programa especial. La concejal de Turismo, Lorena Zamorano ha destacado la calidad del producto. “Es algo que hacía falta”, ha señalado. Quique Ruiz, alma mater de Magia ha explicado cómo se gestó y desarrolló esta segunda edición, heredera de la del año pasado y de Festa que aborda la temática de Moros y Cristianos. Uno de los protagonistas de los reportajes de este año, la familia Foia, custodios durante años del Betlem de Tirisiti y Joanfra Rozalén, gerente de La Dependent, encargada de las representaciones han pasado por el programa. También han ofrecido sus testimonios la autora de la portada Patricia Ramírez y el también diseñador Hazael Rico, autor del cartel de la Cabalgata. El programa ha estado amenizado por el Grup de Danses Carrascal y ha finalizado con el encendido de las luces del Centro Comercial Alzamora. Los primeros 300 ejemplares se han agotado en pocos minutos. El martes tendrá continuidad la distribuición en los establecimientos colaboradores de la guía.