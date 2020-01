The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ La magia de los Reyes llega a pacientes e ingresados Melchor, Gaspar y Baltasar y el Embajador Real cierran su visita a Alcoy acercándose a los centros sanitarios y residencia de mayores lunes, 06 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados por sus pajes y el Embajador han visitado durante la mañana del 6 de enero la Residencia Pintor Sala, el Hospital Comarcal Virgen de los Lirios, la Residencia Mariola y el Centro de Respiro Solroja, con la Unión Musical de Alcoy.



Allí han repartido regalos y saludado a todas las personas que han agradecido su presencia antes de partir de nuevo hacia Oriente.